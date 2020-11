Pandemia contribui para mudança de comportamento dos pais

As mulheres gastam mais tempo que os homens nos cuidados com os filhos e a casa, segundo mostram diversas pesquisas. E para muitas mães, essa situação só piorou na pandemia, deixando-as ainda mais sobrecarregadas. Mesmo assim, muitas famílias têm vivenciado um movimento de mudança de comportamento dos pais, que têm se mostrado mais participativos nas funções parentais, segundo mostra o estudo Pais em Casa.

O levantamento ouviu quase 1800 famílias e buscou analisar o impacto da pandemia na divisão das tarefas de cuidado, revelando que:

70% dos pais declara incluir no cotidiano atividades relacionadas ao cuidado e à educação das crianças;

37% dos homens dedica 3 horas ou mais do seu dia para essas atividades

do seu dia para essas atividades entre as tarefas da casa, a compra de alimentos é a que eles mais se envolvem e a lavagem de roupas a que eles menos fazem.

"Ainda que a participação dos homens seja pequena e desigual em comparação às mulheres, é interessante ver que existem pais que estão se apoderando das atividades de cuidado e de casa. Se compararmos com dados de pesquisas anteriores é um crescimento significativo”, afirma um dos coordenadores da pesquisa, Leandro Ziotto, fundador da 4Daddy, site que fala sobre a participação paterna na criação dos filhos.

Ele explica que no período anterior à pandemia do coronavírus, pesquisas mostraram que 48% dos homens declararam achar desagradável ou humilhante o homem cuidar da casa enquanto a mulher trabalha fora e 35% afirmaram que cabe aos homens no máximo “ajudar” a mulher a cuidar da casa e dos filhos.

Para Camila Pires Garcia, pesquisadora de gênero, o estudo possibilita mostrar outras realidades. “O Brasil é altamente desigual, partimos de um cenário em que há violência doméstica, abandono parental. Existe um cenário vasto lamentável, mas queremos mostrar que há uma parcela que já apresenta uma outra forma de fazer família”, afirma Camila, que é mestranda em antropologia com foco em paternidades pela Universidade de Paris e também coordenou o estudo, junto com Tayná Leite, mestranda em sociologia na Universidade Federal do Paraná e colunista da Revista AzMina.

Os pesquisadores explicam que o cuidado não se resume ao ato direto de cuidar, como dar banho, alimentar, trocar de roupa, mas também a toda as pré-condições do cuidado e a gestão mental de tudo o que é necessário para tal. Por exemplo, antes de alimentar uma criança, é necessário fazer a comida e, antes disso, que alguém saiba quais alimentos estão faltando para realizar a lista de compras.

Mães trabalham o dobro de tempo dos pais

A pesquisa foi dividida em 3 etapas: houve uma primeira sondagem com mães, que falaram suas percepções quanto ao tema; depois foi feita uma pesquisa quantitativa, que ouviu 1554 pessoas, entre 261 homens e 1293 mulheres, e por fim foi realizada uma análise qualitativa, entrevistando 21 pais e 6 mães.

Embora sejam percebidos avanços na participação dos pais, o estudo também comprovou que o envolvimento da mulher ainda é maior nos afazeres da casa e demandas com os filhos. Um total de 63% das mães disseram gastar por dia mais de 3 horas com trabalho não remunerado. Em média, elas trabalham cerca de 21 horas por semana (veja gráfico abaixo) com trabalhos domésticos e de cuidados, quase o dobro dos homens, que dedicam cerca de 11 horas a essas demandas.

“As brasileiras além de realizar o dobro de trabalhos não remunerados, serem as principais responsáveis em todas as atividades feitas dentro de casa, ainda realizam cargas de trabalho remunerado equivalentes à dos homens, o que na média as faz trabalharem mais”, afirma a pesquisa.

Homens que moram sós se viram muito bem

O estudo mostra que não se trata de falta de habilidade dos homens para os cuidados da casa e dos filhos. Ao analisar aqueles que moram sozinhos com os filhos, observou-se que eles fazem as tarefas domésticas quase na mesma proporção que as mulheres. Por exemplo, em relação ao preparo das refeições, cuidados de crianças e idosos e auxílio nas atividades educacionais. “O que comprova que a falta de aptidão masculina é um mito construído discursivamente”, aponta a pesquisa.

Maior envolvimento dos pais exige mudança cultural

O estudo afirma que o isolamento obrigou as famílias a incorporarem novos hábitos, mas que “a maior participação dos homens no cuidado requer uma mudança cultural na sociedade quanto à construção de novas referências paternas, sociais e midiáticas”.

Para Leandro, os dados mostram que mudanças estão acontecendo. “Há uma revolução paterna ocorrendo, porém ela ainda é silenciosa e lenta, devido a muitos obstáculos, como machismo cultural, estrutural e institucional; falta de políticas públicas; falta de engajamento das empresas; e falta de referências paternas positivas no imaginário popular”, relata. Ele destaca ainda a necessidade de lutar por políticas públicas que visem aumentar a participação paterna, como aumento da licença paternidade e programa pré-natal do parceiro, além de incentivos para a iniciativa privada colocar os temas como prioridade.

Para saber mais, acesse a pesquisa completa!

