Os signos sensíveis que não gostam deste rótulo

Alguns signos do zodíaco possuem uma sensibilidade nata e que tem grande importância na sua vida, por mais que não gostem de demonstrar esse lado. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano possui muitas facetas, mas ele também é sensível e quase sempre está ciente disso. Ele é atento e se preocupa com as outras pessoas, formando conexões que são significativas em sua vida e que podem deixá-lo nervoso quando começam a se desgastar. Este signo também é atento aos detalhes e esperançoso nos relacionamentos.

Câncer

O canceriano leva o emocional muito a sério e tende a ser sensitivo também com os outros. Ele não gosta de ser visto como sensível e tende a colocar armaduras para não mostrar este lado de primeira. Este signo é profundo e não pode aturar a superficialidade por muito tempo, por isso logo demonstrará que, para ele, tudo tem um significado.

Descubra mais sobre os signos:

Virgem

Além de extremamente observador, o virginiano possui um lado sensível que sempre o influenciará. Ele gosta de ser visto como prático e competente, mas no fundo absorve os sentimentos ao seu redor, o que também o ajuda a estar atento para os obstáculos que podem surgir.

Escorpião

O escorpiano é muito apaixonado e se conecta com seus sentimentos de forma profunda. Ele tende a decifrar emoções e não gosta de demonstrar vulnerabilidade – o que pode fazê-lo se controlar constantemente e reprimir algumas sensações. Este signo também é desconfiado e entra no mundo da sensibilidade com cuidado.