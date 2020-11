Meu cachorro está vomitando amarelo: o que fazer?

O vômito é um mecanismo de defesa dos cachorros para ajudar a expelir as substâncias tóxicas que estão no estômago do animal.

A textura e a cor do vômito podem indicar suas causas e ajudar o veterinário no tratamento.

Um dos casos mais comuns é o vômito amarelo, que de acordo com os veterinários está ligado a alguma alteração no fígado do cachorro ou longos períodos sem comer.

A cor amarelada é a bile, produzida no fígado com objetivo de ajudar a digestão do alimento. Porém, quando o estômago do cão está vazio, a bile pode provocar irritação no estômago e o famigerado vômito amarelo.

O vômito amarelo, se não for continuo, não é um caso para desespero, porém se continuar ou vier acompanhado de outros sintomas, como prostração, dor e inchaços no corpo, diarreia, latidos excessivos e mudanças no comportamento, é necessário buscar ajuda em uma clínica veterinária. E quanto mais cedo, melhor!