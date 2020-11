Evite a queda de cabelo com esta máscara caseira de repolho verde

Estamos constantemente submetendo nosso cabelo a secadores e chapinhas. Some a isso as agressões externas dos radicais livres. Tudo isso pode enfraquecer nosso couro cabeludo e fazer com que os fios percam sua força e comecem a se desprender. Como resultado, podemos sofrer de uma terrível queda de cabelo.

Mas não entre em pânico. Mostramos como fazer uma máscara de repolho verde caseira que evitará a queda de cabelo. Ela vai ajudar você a ter uma juba saudável e abundante.

Máscara caseira contra a queda de cabelo

A primeira coisa a fazer é cortar o repolho em julienne e mergulhá-lo em água por cerca de uma hora. Após o tempo correspondente, misture o preparo cuidadosamente até obter a consistência de um creme.

Em seguida, aplique a máscara para evitar a queda de cabelo em todo o seu cabelo. Deixe-a agir por meia hora e depois lave o cabelo com seu shampoo habitual.

Sugerimos que você realize este tratamento cerca de três vezes por semana.

Benefícios do repolho verde

A máscara de queda de cabelo tem como benefícios extras que também protege seu couro cabeludo de fungos e caspa.

O repolho verde é rico em vitamina A, por isso funciona como um excelente antioxidante que contribui para o crescimento capilar.

Ele também ajuda a nutrir seu cabelo e dar-lhe uma aparência sedosa e brilhante.