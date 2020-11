Como remover frizz de cabelos ondulados e cacheados

Se você está procurando uma resposta rápida sobre como remover frizz de cabelo ondulado e encaracolado, infelizmente não há um truque imediato.

Embora as marcas de cuidados capilares tenham nos bombardeado com mensagens de que é algo que você pode corrigir em poucos minutos, a história é diferente.

Mas o que existe é uma maneira eficaz de controlá-lo até que seja eliminado. Então, se você busca um visual mais elegante, aqui estão algumas maneiras de manter o frizz sob controle.

Saiba como controlar e eliminar o frizz

Invista em um secador de cabelo grande

Se remover frizz é algo que realmente te motiva, talvez seja hora de investir em um secador de cabelo, pois ele vai estabelecer as bases para uma juba mais macia.

“Ao longo dos anos, percebi que secadores profissionais de cabelo são como carros esportivos: feitos de motores de alta velocidade que usam peças top de linha e design e recursos voltados para o desempenho”, diz a diretora da Glamour, Perrie Samotin.

“Juntamente com o pincel de alta qualidade adequado para sua textura, um secador de qualidade profissional é a melhor maneira de controlar e remover o frizz.”

Penteie seu cabelo quando estiver molhado

De acordo com a revista Glamour, se você tem cabelo encaracolado, é importante considerar não apenas quais produtos capilares você usa, mas também quando você os usa.

“Se você aplicar seu produto em cabelos um pouco secos, a fórmula não vai saturar uniformemente e você terá cachos indefinidos com frizz”, diz a estilista Melissa Guido.

Ela aconselha esquecer o turbante clássico que fazemos com a toalha e, em vez disso, aplicar o produto no cabelo super molhado, assim que você sai do chuveiro.

“Pessoalmente, gosto de pentear meu cabelo com um condicionador sem enxaguar, depois aplicar um creme de cacho com meus dedos e finalmente espremer com um gel líquido. Isso proporciona umidade, melhora a definição de cachos e mantém o estilo para que fiquem definidos por dias.”

Experimente uma fronha de seda

A editora do blog de beleza Jillian Ruffo teve acesso a uma variedade de produtos imagináveis para remover frizz em seu cabelo. Nada funcionou, até que ele tentou fronhas de seda e elásticos para dominar sua juba.

“Eles mudaram minha vida”, diz ela. “Eu penteio o cabelo em um coque alto e prendo com uma borracha antes de ir para a cama; o tecido não enruga meu cabelo, especialmente quando eu também estou descansando minha cabeça em uma fronha de seda escorregadia. De manhã, eu solto meu cabelo, lavo minhas raízes com shampoo seco e estou pronta, sem frizz.”

Mantenha suas mãos paradas

Às vezes, o melhor conselho é totalmente gratuito. “Minha dica número um para evitar frizz em cabelos ondulados: mantenha as mãos longe das ondas”, diz a blogueira Ashly Rodriguez.

“Tocar seu cabelo vai constantemente causar todo o frizz que você está tentando evitar.” Pode ser mais fácil dizer do que fazer, mas é bom ter isso em mente.

Laca é seu amigo

O velho truque do estilista: pulverizar levemente a escova ou pentear com penteado para controlar frizz e cabelo solto.

A influenciadora Michaela Podolsky diz que lida com frizz todos os dias e tudo o que funciona para ela é pulverizar seu pente com laca. “Depois de pulverizar, penteie suavemente a parte superior do cabelo para colocá-lo no lugar”, diz Podolsky.

Loção da mão

“Meu truque secreto se estou em algum lugar e quero remover frizz no meu cabelo encaracolado é usar loção de mão”, diz Anna Moeslein, editora da revista Glamour.

“É bom para muita coisa, e é mais provável que eu tenha uma loção do tamanho de uma viagem na minha bolsa do que produtos para cabelo.”

Certifique-se de focar o creme nas pontas ou esfregá-los nas palmas das mãos primeiro para espalhá-lo, para que seu cabelo não fique muito oleoso.

Lembre-se de seus arredores

Já que o frizz é porque o cabelo procura a fonte de água mais próxima no ar, os níveis de umidade têm um enorme efeito.

“Meu cabelo grosso e semi-ondulado era tão gerenciável em Nova York, mas quando me mudei com meus pais para a Flórida, meu cabelo não estava pronto para umidade”, diz a estilista Emily Tannenbaum.

Se você está planejando uma viagem, considere o clima e planeje de acordo adicionando produtos hidratantes à sua rotina capilar.