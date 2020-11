WhatsApp revela detalhes de novo recurso que será liberado em breve: ‘mensagens temporárias’

O aplicativo WhatsApp divulgou, nesta semana, detalhes importantes sobre um novo recurso disponível no futuro. Como revelado pelo blog da plataforma, será liberado em breve a função de ‘mensagens temporárias’.

“Você pode ativar as mensagens temporárias e enviar mensagens que desaparecem no WhatsApp. Ao ativar esse recurso, as novas mensagens enviadas em uma conversa desaparecerão após 7 dias”, detalhou.

A configuração mais recente afeta todas as mensagens de uma conversa, mas as mensagens enviadas ou recebidas antes da ativação das mensagens temporárias não serão afetadas.

“Em conversas individuais, ambos os usuários podem ativar ou desativar as mensagens temporárias. Já em conversas em grupo, somente os admins podem ativar ou desativar o recurso”, completou. Confira:

Mensagens temporárias desaparecerão mesmo que um usuário não abra o WhatsApp durante sete dias. Contudo, pode ser que a pré-visualização da mensagem seja exibida nas notificações até que o WhatsApp seja aberto.

Ao responder diretamente a uma mensagem, ela será exibida acima da sua resposta. Se você responder a uma mensagem temporária, o texto dessa mensagem poderá ser exibido mesmo depois de sete dias.

Se uma mensagem temporária é encaminhada para uma conversa onde as mensagens temporárias estão desativadas, essa mensagem não desaparecerá da conversa para onde foi encaminhada.

Se um usuário fizer backup antes de uma mensagem desaparecer, essa mensagem temporária será incluída ao backup. Contudo, a mensagem temporária será apagada quando o usuário restaurar o backup.

“Use as mensagens temporárias somente com pessoas nas quais você confia”, alerta a plataforma. É possível que uma pessoa:

Encaminhe ou tire uma captura de tela das mensagens temporárias para salvá-las antes que elas desapareçam.

Copie e salve o conteúdo das mensagens temporárias antes que elas desapareçam.

Tire uma foto das mensagens temporárias com uma câmera ou outro aparelho antes que elas desapareçam.

Ainda de acordo com as informações, os arquivos de mídia que você recebe no WhatsApp são automaticamente baixados para suas fotos.

“Caso as mensagens temporárias estejam ativadas, os arquivos de mídia enviados em uma conversa também desaparecerão, mas estarão salvos nos aparelhos que tenham o download automático ativado”.

As ‘mensagens temporárias’ estarão oficialmente disponíveis no WhatsApp para Android, iOS, e Web / Desktop em uma nova atualização em breve.

