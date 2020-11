Teste para descobrir a melhor cor de cabelo para cada tipo de rosto

Se você com problemas para escolher a cor do cabelo para a próxima transformação, continue lendo e aprenda os fatores a considerar ao selecionar o corante. Seguindo estas recomendações, você poderá saber qual cor do cabelo melhor se adequa às suas características.

Entre os aspectos que você deve considerar ao selecionar na cor do cabelo estão a cor dos olhos, a cor da pele e a base de cor do seu cabelo. Para isso, olhe-se no espelho e visualize a cor dos olhos que você tem, a cor base do seu cabelo, bem como a cor dos seus olhos e considere esses detalhes que apresentamos abaixo.

Cor dos olhos

Olhos azuis

Os tons de loiro vão te ajudar a destacar esses lindos olhos azuis que você tem. Outras cores que você pode experimentar com seus olhos azuis são preto, castanho e avermelhado.

Olhos castanhos

Se seus olhos são castanhos, então é uma boa ideia selecionar a gama de castanho avermelhado se sua pele é clara ou escura. Agora, se você está flertando com o loiro, não fique triste: também é uma boa opção, mas se seus olhos castanhos estão acompanhados de pele branca.

Olhos pretos

Se você tem olhos pretos, você também tem várias opções para ficar bonita. As cores que melhor combinam com você são chocolate, castanho e preto.

Olhos verdes

Nos olhos verdes aplica-se a dinâmica muito semelhante à dos olhos azuis. Loiros com tons de cinza são muito bons para peles claras; mulheres com a pele mais bronzeada podem experimentar as cores marrom e cobre.

Cor da pele

Peles claras

Para essas peles, tanto as cores loiras claras quanto douradas, bem como as castanheiras claras, fazem muito bem. Lembre-se que ao fazer uma mudança de cor para o seu cabelo em pele clara, as sobrancelhas não devem ser deixadas por fora; você também deve tingi-las para que tudo pareça uniforme.

Peles médias

Essas peles fazem maravilhas para loiras douradas, cobres, mogno e chocolate.

Peles bronzeadas

Essas peles bronzeadas ficam muito bem com corantes marrons, também preto e chocolate.