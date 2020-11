Hacker de culinária: aqui está o que você precisa saber da 'arte' de refogar comida

Os orientais são verdadeiros mestres em refogar comida. Por isso, nada melhor do que aprender a técnica com quem realmente domina a “arte”. A partir dessa técnica, você poderá conquistar resultados muito mais saborosos.

O portal “Holla” explica em sua publicação que as dicas são: usar um frigideira grande e antiaderente. Use um pouco de óleo vegetal. Não adicione muita comida para refogar. Use pequenos lotes. Além disso, o fogo deve ser alto.

“Não use tampa, aplique movimentos constantes no produto e observe o tempo todo para que não queime. Se você não tiver prática suficiente, uma colher de pau ou de silicone pode ajudar a manter os alimentos em movimento constante. Além disso, é aconselhável usar alimentos bastante pequenos ou bastante picados, que sejam do mesmo tamanho”, explica a publicação.

