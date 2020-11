Os signos que devem ficar atentos com novas oportunidades no amor

Novembro acaba de começar repleto de oportunidades! Durante o início deste mês alguns signos do zodíaco devem ter mais atenção e percepção sobre novos interesses amorosos ou relacionamentos recentes. Confira:

Touro

Químicas fortes podem acontecer, inclusive em situações complexas ou com amores proibidos. É preciso aguçar a intuição e refletir para ter mais clareza antes de tomar atitudes que possam trazer consequências. Lembre-se que a confiança é a base de tudo e a falta dela pode ser uma bandeira vermelha que o manterá sempre tenso; será que isso vale a pena?

Câncer

Novos amores são descobertos! Momento de ser paciente, reflexivo e tentar manter diálogos abertos para conhecer melhor o outro. O comprometimento das outras pessoas entrará em foco e o fará tirar conclusões importantes. Deixe fluir e não se cobre por problemas que não o afetam diretamente.

Leão

Momento em que a vida amorosa pode ser preenchida com novos romances ou acontecimentos. É preciso deixar as expectativas e idealizações de lado para curtir as coisas com calma. Fique atento a reciprocidade, mas deixe que tudo aconteça na hora certa.

Libra

Momento em que sua percepção aumenta e pode trazer informações importantes sobre a vida amorosa ou novos pretendentes. Lembre-se que é importante manter o mistério e dar espaço para que o outro também invista na relação. Seja seguro e intuitivo!

Virgem

Se você arrumar um tempo para cuidar da vida amorosa, novas oportunidades podem fluir naturalmente. Os encontros tendem a terminar muito bem e pessoas mostram sua compatibilidade de forma muito interessante. Apenas lembre-se das atitudes do passado que não foram positivas nas suas conquistas; evite-as.