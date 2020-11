Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 2 a 6 de novembro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Semana de oportunidades de crescimento de empregos e dias importantes para assumir cargos de hierarquia mais alta, mas analise bem qual oportunidade é melhor para você.

Cuide das dores e úlceras intestinais, evite o estresse e tenha atenção com a saúde. Converse com seu parceiro para que ele possa resolver os problemas pessoais e se você perceber que ele não quer mudar ou amadurecer, é dar um tempo para ser feliz.

É hora de planejar o inicio daquele negócio que tanto deseja e pessoas compatíveis podem ajudá-lo. Você terá sorte em 4 de novembro com os números 21 e 30.

Os solteiros encontrarão pessoas com ideias semelhantes, mas sem previsão para um compromisso formal. Um amigo de fora da sua cidade pode procurá-lo com segundas intenções.

Touro

Você vai organizar documentos e precisa ficar atento. Tenha cuidado com problemas pulmonares ou de garganta. Um amor do passado o procura para sair de novo. Você recebe dinheiro por um trabalho extra ou pagamento de comissões.

Ajude sua família mais do que seus amigos; lembre-se que em alguns casos as amizades passam e a família é para sempre. Tudo sai bem com uma cirurgia. Você apoia um membro da família em um problema legal.

Pare de querer resolver um problema com o seu parceiro; se a confiança já foi quebrada e não volta mais, é melhor se separar. Você compra algo importante. Você é bom em fazer negócios prósperos, então é hora de trabalhar por conta própria para ganhar algum dinheiro extra. Você terá um golpe de sorte no dia 5 de novembro com os números 01 e 29.

Gêmeos

Você estará muito atencioso esta semana com assuntos pessoais. A dúvida no amor pode surgir; seu signo está mudando e pode se envolver em triângulos amorosos. Tente falar com alguém confiável para ter bons conselhos e tomar a melhor decisão.

Você ainda enfrenta muito estresse no trabalho porque vai ter uma revisão e auditoria de seus superiores; tentar finalizar todas as suas pendências. Sua programação muda.

Um amor ao signo de Áries ou Libra o procura para voltar o seu lado novamente. Cuidado com os problemas de garganta e pulmão; deixe de fumar ou manter vícios.

Você comemora o aniversário de um parente. Você decide praticar algo novo. Você terá sorte no dia 3 de novembro com os números 01 e 90.

Câncer

Você vai analisar esta semana uma venda ou pagamento de algumas dívidas. Tenha atenção com os problemas no seu trabalho, pois será uma semana de tensão ou troca de chefes; procure não se envolver nos problemas dos outros.

Você recebe dinheiro; tente investir e economize uma parte. Cuidado com os problemas legais e verifique muito bem o que você assina. É o momento ideal para planejar um negócio.

Os casados podem ter problemas financeiros. Alguém do signo de Peixes ou Sagitário se apaixona por você e pode ser positivo. Tomar sol pela manhã ajuda intensificar sua energia positiva. Você terá sorte com os números 07 e 66.

Leão

Momento de assumir a responsabilidade pela sua vida amorosa. Seu signo leva tempo para amadurecer e por isso você não tem estabilidade nos relacionamentos; é hora de você tomar decisões positivas para sua vida e progresso.

Você ganha dinheiro extra por um trabalho. Você organiza documentos. Não procure o que você não vai encontrar e pare de idealizar o amor; entenda que todos nós cometemos erros.

Os signos mais compatíveis para o amor são Áries, Sagitário ou Capricórnio. Um membro da sua família fica doente e você vai ficar alerta.

Tenha atenção com os problemas de garganta. Uma multa pode acontecer ou ser cobrada. Você terá sorte no dia 6 de novembro com os números 24 e 50.

Virgem

Você terá muitas ideias esta semana para crescer economicamente. Serão dias de muito trabalho e início de projetos; você terá reuniões com os proprietários ou gerentes para uma revisão.

Às vezes o amor não vem quando a gente quer, mas não se estresse. Os próximos dias atraem encontros com novos amores, muito compatíveis com o seu signo.

Você conversa com um amigo sobre um projeto online que pode ser muito lucrativo. Cuidado com os problemas com parentes e tente não discutir sobre dinheiro.

Você faz mudanças em casa ou reorganiza seus móveis. Você pensa em ir morar em outro país ou apenas mudar de lugar. Você terá sorte no dia 4 de novembro com os números 03 e 29.

Libra

Esta semana você renova completamente a sua vida pessoal: você inicia uma rotina de exercícios e mais cuidado com a saúde. Se desfaça de ressentimentos do passado para ficar em paz, crescer e ser feliz.

Você terá reuniões de trabalho e podem ser positivas; converse sobre suas expectativas. Você resolve um problema legal a seu favor. Não comente sobre seus planos de negócios para não atrair inveja.

Você inicia um relacionamento com um amor que lhe trará tranquilidade e felicidade; apenas evite dar muito de si logo no início e evite tentar impressionar o outro com coisas superficiais.

Sua cor da sorte é o amarelo. Seja verdadeiro consigo mesmo e confie na sua força interior. Você terá sorte com os números 02 e 19.

Escorpião

Você estará muito ocupado esta semana e deve tentar administrar bem o seu tempo. Lembre-se que o seu ponto fraco é o estresse. Evite problemas familiares. Cuide do seu parceiro, converse abertamente e chegue a um acordo para melhorar as coisas.

Não tenha medo de mudanças. Alguém que você não vê há muito tempo liga e o surpreende. Um familiar pode propor um negócio que será muito positivo.

Busque o sucesso e dê o seu melhor para tentar fazer tudo sem medo do fracasso; lembre-se que sua mente pode ajudar a conseguir o que você deseja, mas também pode sabotá-lo com a negatividade.

Sua compatibilidade é maior com o signo de Peixes ou Câncer, que será seu parceiro ideal. Seus números da sorte são 07, 27 e 31.

Sagitário

Você vai analisar uma mudança radical no seu jeito de ser esta semana. Tente deixar de lado sua impulsividade e a impaciência com as pessoas ao seu redor; é hora de você mudar de atitude.

O dia 4 de novembro será decisivo para o seu projeto de trabalho e fará uma ótima proposta pode surgir. O que você deseja virá até você, basta pedir com fé.

Você terá sorte com os números 22 e 30; uma surpresa amorosa o deixará muito feliz. Proteja-se da inveja. Um amor procura novamente, mas será melhor finalizar esse relacionamento. Os comprometidos terão dias de muito amor e uma gravidez pode acontecer.

Capricórnio

Você vai se preocupar esta semana com alguém que está doente ou que precisa da sua ajuda. Às vezes você sente que o dinheiro não compensa por mais que você trabalhe; lembre-se que há muita inveja em torno do seu signo, por isso você precisa estar sempre protegido com o pensamento positivo.

Momento de ouvir seus sentimentos e não colocar uma armadura contra o amor. Você recebe dinheiro; tente investir ou guardar. Cuidado com os problemas de saúde.

Você terá sorte no amor com os signos de Peixes ou Libra, que serão muito compatíveis. A sorte chega no dia 5 de novembro com os números 06 e 55. Fale com o seu ex e fique em paz.

Aquário

Você vai se sentir sobrecarregado esta semana trabalho e pressões; seu signo sempre quer ser o melhor em tudo e está em processo de mudança. Tente ter um bom desempenho sem afetar sua saúde.

Você vai se exercitar e se recuperar das festas cuidando melhor da saúde. Um amigo do signo de Câncer ou de Libra o procura para pedir conselhos amorosos.

Economize para fazer coisas importantes. Um membro da sua família sofrerá de uma doença. Tenha cuidado com as dores de cabeça ou no peito e procure ajuda.

Você terá sorte no dia 4 de novembro com os números 05 e 31. O prata ajuda a aumentar sua força espiritual. Dê um tempo no amor.

Peixes

Você sente que sua situação amorosa é complicada, mas tenha em mente que seu signo é dramático e pode sabotar a própria felicidade. Tente encarar os problemas com calma e pensar antes de agir.

Você vai se sentir preocupado, mas deve ficar calmo para não errar ou ser impulsivo. Você terá dias agitados ou novos projetos que tomarão tempo.

Um animal de estimação pode surgir na sua vida. Tenha cuidado com problemas de pele ou cabelo e consulte um especialista.

No amor, o signo de Gêmeos ou Leão o procura para falar de um assunto do passado; tente resolvê-lo da melhor maneira e ficar longe de pessoas complicadas. Você conserta seu carro.

Cuidado com roubos, especialmente de celular. Você terá sorte no dia 4 de novembro com os números 08 09 e 40. Você precisa amadurecer e pensar no seu futuro.