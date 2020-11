Ginástica facial: exercícios para eliminar as rugas

Você deve ter ouvido falar de ginástica facial, já que ela é o ponto de partida para manter os músculos do rosto em boas condições.

Se você dedicar alguns minutos por dia, você vai notar como as rugas diminuem e aumenta a vitalidade do seu rosto.

Listamos alguns exercícios propostos pela revista Marie Claire:

Testa sem rugas

Estique a pele da testa para cima com o dedo indicador quase na altura do nascimento do cabelo para alisá-la. Em seguida, levante e abaixe as sobrancelhas tentando não franzir a testa. Repita 10 vezes.

Maçãs do rosto definidas

Encha uma das bochechas com ar e passe-o de uma bochecha para outra. Repita 10 vezes com cada lado.

Redefina a forma do seu rosto

Coloque seu punho cerrado sob o queixo com os dedos para dentro e abra a boca o máximo que puder enquanto pressiona com a mão.

Papada ou queixo duplo

Levante a cabeça esticando a pele do pescoço para cima com a ajuda das mãos. Em seguida, estique a língua o máximo possível enquanto abre a boca. Repita 10 vezes.

Visual jovem e descansado

Coloque o dedo indicador na área dos olhos de deslize-o sob a linha da sobrancelha exercendo forte pressão. Repita mais 10 vezes.

Segundo especialistas, esses exercícios devem ser complementados por uma dieta saudável e levar hábitos de vida saudáveis, como não fumar, não beber álcool, usar protetor solar e manter rotinas diárias de cuidados com a pele.