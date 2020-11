Free Fire: ‘SS Esports’ é campeã da 3ª Etapa da LBFF Série A

Após seis rodadas, a SS Esports sagrou-se campeã da 3ª Etapa da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), realizada neste domingo (1º).

Como revelado pela Garena, equipe levou a premiação de R$ 50 mil, enquanto Vivo Keyd e Team Liquid, respectivamente em 2º e 3º lugares, ficaram com R$ 30 mil e R$ 20 mil.

“O jogador Cauan, da SS Esports , foi considerado o MVP (Most Valuable Player) da 3ª Etapa da Liga Brasileira de Free Fire, com 138 abates. Além disso, o atleta é o primeiro a conquistar título de campeão, MVP e Seleção LBFF”, detalhou.

Reprodução

A Seleção LBFF, equipe escolhida por votação dos próprios jogadores e técnicos da Série A, elencou os atletas Cauan (SS Esports), Memgod (FURIA), Modéstia (Flamengo B4), MVR (Santos HotForex) e o técnico Metal (SS Esports) como o time dos sonhos da etapa.

O público, por sua vez, votou em Nobru, do Corinthians Free Fire, como o Brabo da Galera, eleito atleta favorito do público.

ACABOUUUUUUU 🏆 A @ssesportss é a grande campeã da #LBFF 3! Durante toda a etapa eles batalharam pra mostrar o seu melhor 🔥 Eles que subiram da Série C e não se abalaram para jogar entre os melhores, agora levantam a taça da Liga Brasileira de Free Fire! pic.twitter.com/dn0mKgM8DI — Free Fire – Esports #LBFF (@EsportsFreeFire) November 1, 2020

Continental Series: As equipes que terminaram entre o 1º e o 4º lugar nas Finais da LBFF têm vaga garantida na Americas Series, divisão regional da Final do FFCS.

A grande final será em 28 de novembro, com as 12 melhores equipes das regiões de Brasil e LATAM. A premiação total do FFCS é de US$ 300 mil por região.

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: