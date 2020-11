Delicioso e saudável: aprenda a fazer um bolinho de couve-flor com só 3 ingredientes

Quem está aderindo uma dieta mais saudável ou até mesmo é vegetariana adorará o bolinho de couve-flor. Confira como fazer com a dica do portal “Guia Infantil”.

Ingredientes

Raminhos de couve-flor

2 ovos

Farinha de trigo

Sal e Óleo

Modo de preparo

1. Leve uma panela para ferver com sal e adicione a couve – flor . Deixe ferver de 15 a 20 minutos, para evitar que fique muito mole. Antes de retirá-lo, pique-o com um garfo para verificar se já está macio. Tem que ser mais duro do que macio.

2. Esfarele a couve-flor com cuidado para que saiam pequenas florzinhas e seque-as. Aos poucos, passe na farinha.

3. Bata os ovos em um prato e adicione sal. Misturar.

4. Transfira os bolinhos de couve-flor da farinha para o ovo até ficar bem revestido.

5. Despeje o óleo em uma frigideira e leve ao fogo alto.

6. Adicione os floretes da couve-flor, um a um, e deixe cozinhar até dourar.

7. Coloque a couve-flor amassada sobre um papel de cozinha para remover o excesso de óleo.

