Passaram-se os anos e seu amigo de quatro patas envelheceu e ficou doente, e por mais que amemos nossos cães, em algum momento pode ser necessário tomar uma decisão dolorosa.

A eutanásia em cachorros às vezes é necessária para evitar que o cão doente continua sofrendo por mais tempo. Por mais que doa no dono, muitas vezes é indicada pelo médico-veterinário como a melhor saída em animais com doenças terminais.

Veja 5 informações sobre a eutanásia em cães:

1 – A eutanásia é indicada somente em casos de cães com doenças terminais, que estejam em grande sofrimento ou representem risco à saúde pública.

2 – Em conformidade com as orientações do Conselho Federal de Medicina Veterinária, somente um veterinário pode indicar e executar o procedimento.

3 – Apesar de a indicação ser feita por um médico-veterinário, a decisão final caberá sempre ao tutor, com exceção dos casos de saúde pública, quando a decisão das autoridades de saúde é compulsória (obrigatória).

4 – A eutanásia deve ser feita de modo a evitar medo, estresse e ansiedade no cachorro, por isso deve ser escolhido um local tranquilo. É feita de modo que o animal perca a consciência imediatamente, sem dor ou sofrimento.

5 – A presença do dono é muito importante, pois ajuda o cão a se sentir mais seguro e acolhido neste momento.