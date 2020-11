Projeto permite que você encontre uma candidata feminista na sua cidade

As eleições municipais estão por aí. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 33,15% das candidaturas deste ano no Brasil são de mulheres.

Uma vitória, pois isso indica que as mulheres e os partidos estão cada vez mais entendo a importância de delas na política.

No entanto, não basta votar em uma candidata apenas por ela ser mulher. Ao menos é o que o projeto “Meu Voto é Feminista” acredita.

“Votar feminista é incluir na agenda sócio-político-econômica pautas historicamente reivindicadas pelas mulheres em sua diversidade, tendo o direito à vida e o direito sobre próprios corpos como fundamentos de luta, priorizando o enfrentamento radical ao racismo, à exploração e às violências múltiplas. Queremos mulheres elaborando e executando políticas públicas que construam o mundo que sonhamos”, explicam as organizadoras.

Desta forma, elas decidiram criar o projeto que permite encontrar candidatas feministas em diversas cidades brasileiras. Para isso, basta acessar o site. Clicar em Mosaico 2020 e clicar no nome da sua cidade.

