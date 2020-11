Pensando em mais segurança, app WhatsApp deve implementar importante função em breve

O WhatsApp está implementando um suporte técnico dentro do aplicativo de mensagens. Com isso, relatar problemas será mais fácil no futuro.

Depois de solicitar ajuda, o usuário receberá uma mensagem em um chat do ‘Suporte’, permitindo a comunicação com o técnico da plataforma.

Como já revelado anteriormente, a novidade já consta em uma recente atualização beta para o sistema operacional Android.

O recurso estará disponível em uma atualização em breve. No entanto, a data ainda é desconhecida.

