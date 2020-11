Os signos do zodíaco que mais acreditam em sonhos

Alguns signos do zodíaco tendem a sonhar e acreditar nas fantasias para buscar uma forma de realizá-las. Confira quais são:

Câncer

Este signo sempre enxergará os sonhos como uma forma de respirar das durezas da vida real e ter esperança. Em todas as fazes ele costuma pensar em cenários que ainda não aconteceram, mas poderiam se tornar realidade. Quando ele se abre sobre seus sonhos é porque entrega uma grande mostra de confiança ao outro. É necessário apenas ter cuidado para não ser nada realista ao romantizar aquilo que já não tem chance de acontecer.

Leão

O leonino acredita primeiro no seu potencial e depois nos seus sonhos. Ele gosta de fugir da realidade e imaginar conquistas, mas também se sente ainda mais motivado a lutar por aquilo que visualiza em sua mente. Ele faz o possível para atrair o melhor para si e não sonhará sem ambição.

Escorpião

Ao mesmo tempo que é desconfiado e detalhista com tudo e todos, este signo também se entrega as fantasias. Ele costuma sonhar com propósito e tende a cumprir as profecias que imagina, mesmo que apenas por um tempo. Ele sabe como atrair o que quer e acredita na própria força.

Sagitário

O sagitariano gosta de imaginar novas possibilidades e sonha sem limites. Ele é otimista e acredita na própria sorte de forma que muitas vezes pode transformar o que imaginou em realidade. Além de tudo, este signo é criativo e costuma se reinventar para encontrar novos caminhos.

Peixes

O pisciano possui um mundo de fantasia que sempre é acessado, mesmo após fases de choques de realidade. Ele gosta da criatividade e controle permitida nos sonhos, mas também pode usar isso como uma forma de fugir da realidade. É importante que os problemas sejam afrontados e a felicidade imaginada seja buscada.