Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em novembro de 2020

Novembro chegou e pode ser um mês de muitas realizações. Confira as previsões para cada signo do zodíaco no pnúltimo mês de 2020:

Áries

Seu signo terá uma ajuda do universo e a oportunidade de um novo emprego ou negócio chegará. Tente apenas ser discreto e não falar de planos ou realizações para não atrair a inveja. Você estará pode ficar confuso entre dois amores e deve se guiar pelos seus sentimentos e não pelos interesses financeiros; a felicidade virá até você.

Você vai passa dias muito românticos com o seu parceiro e pode fazer uma viagem. Um antigo emprego pode convidá-lo a voltar. Controle o seu ciúme ou raiva lembrando que a base de qualquer relacionamento é a confiança.

Você terá sorte com os números 00, 18 e 32; combine-os com sua data de nascimento. Não se apresse em adquirir bens e faça tudo com reflexão e responsabilidade.

Touro

Chegou a hora de mudar seus pensamentos e atitudes. Neste mês você poderá controlar seus impulsos para alcançar seus objetivos na vida e prosperar. As energias positivas estarão do seu lado e você fechará contratos ou encontrará novos empregos.

Se você duvida do seu parceiro ou não sabe se deseja continuar, lembre-se que é preciso ter certeza de tudo que está acontecendo ao seu redor para tomar uma decisão. Alguns buscam pessoas mais compatíveis com o seu signo, como os signos de Escorpião e Capricórnio.

Seus números da sorte para o mês serão 03 e 21. Uma cirurgia sairá bem. Cuida da saúde e alimentação para evitar problemas de estômago. Você paga mensalidades ou se prepara para uma formatura. Tente descansar.

Gêmeos

Novembro será repleto de oportunidades de crescimento profissional ou para o negócio. Você deve tomar as decisões necessárias para que seu destino mude para melhor e você fique ainda mais perto do sucesso.

Saia da zona de conforto e busque algo a mais na vida. Você terá sorte com os números 29, 31 e 76 e também no amor; a pessoa ideal virá até você e seus signos mais compatíveis serão Áries, Libra ou Peixes.

Você economiza para comprar algo que deseja. Você sentirá necessidade de voltar a estudar ou fazer um curso. Não faça coisas boas parecerem ruins, ainda mais no seu relacionamento. Tente sempre ser verdadeiro.

Câncer

Este mês você pode conseguir o que sempre desejou nos negócios ou viverá uma mudança de emprego positiva. Seja cauteloso ao contar seus planos porque nem todo mundo gosta de você e podem sentir inveja.

Pare de procurar aquele amor que não está mais ao seu lado e invista em parceiros mais compatíveis com o seu signo como Virgem, Capricórnio ou Peixes. Seus números da sorte serão 11 e 23.

As energias positivas estarão do seu lado e, por isso, tente se vestir com cores claras. Às vezes você é muito dramático; tente relaxar e deixar tudo fluir.

Leão

Em novembro sua energia pode ser desgastada com problemas que você não conseguirá resolver. Será difícil para você fazer coisas relacionadas ao trabalho ou aos negócios, por isso mantenha-se positivo para afastar a negatividade.

Seja paciente consigo mesmo, para que nem tudo funcione bem. Você recebe dinheiro extra. Não busque aquele amor que não é pra você e evite atrapalhar a própria felicidade; se afasta de quem só o machuca.

Você terá sorte com os números 09, 11 e 33. Evite tirar gastar ou emprestar dinheiro para fins desnecessários. Você vai começar um relacionamento com alguém do signo de Áries, Escorpião ou Capricórnio em breve.

Virgem

Em novembro você iniciará mudanças radicais em sua forma de pensar e sentirá que é hora de realizar seus desejos de vida. Pense em você; seu signo sempre busca servir e ajudar os outros, mas às vezes não recebe de volta.

Tenha mais personalidade e tome decisões drásticas para mudar seu destino. Tenha atenção com problemas de enxaqueca ou nervos; prefira cuidar melhor da alimentação e se exercitar. Você pode receber um aumento no trabalho.

Um amor do passado surgirá na sua mente; você tem dificuldade em pedir perdão e é por isso que afasta as pessoas. Você terá sorte com os números 03, 17 e 20. Suas cores são azul e branco. Os solteiros podem viver um amor forte e intenso.

Libra

Em novembro, deixe seus rancores de lado e lembre-se que pode precisar da família ou amigos para progredir. Em seu trabalho haverá pressões e reuniões para mudanças de emprego. Você saberá de um divórcio na família.

Não deixe o seu emprego ou estudo por propostas incertas. Você terá uma surpresa em dinheiro ou receberá um presente inesperado chegará.

Seus números são 00, 17 e 21. Não seja tão drástico e duro consigo mesmo, todos nós cometemos erros que são importantes para aprender.

Escorpião

Você está na melhor fase da sua vida e o mês será ideal para realizar projetos, já que a energia positiva se multiplicará. Você terá todo o potencial para começar a crescer profissionalmente.

Alguém pode convidá-lo para uma viagem ou passeio.

Você pode dar um passo importante na vida amorosa ou relacionamento. Cuide do seu dinheiro e tente ser mais discreto com os gastos.

Em questões de saúde; relaxe e evite pressões. Aqueles que são solteiros renascerão sentimentalmente com amores do signo de Capricórnio, Touro ou Virgem.

Você terá sorte com os números 00, 03 e 07. Tente ser estável nos negócios para não perder credibilidade.

Sagitário

Neste mês de novembro você terá dias de muita força interior e irá se livrar de todos os seus problemas de trabalho. Este mês pode ser decisivo também para relacionamentos; basta pensar bem na sua decisão.

Você paga dívidas. Você terá sorte com os números 01, 03 e 77. Não se meta nos problemas dos outros e lembre-se que todos devem cuidar de sua própria vida. Você terá a oportunidade de progredir em questões de novos empregos.

Cuidado com vícios e com o consumo excessivo de álcool. Um amor do passado pode retornar. O vermelho atrai boas vibrações.

Capricórnio

Momento de quitar suas dívidas e recuperar suas finanças para que possa começar a economizar. Um curso ou mestrado o ajudará a se preparar melhor para o mercado de trabalho. No seu trabalho, você recebe o reconhecimento e pode contar com um aumento.

Tenha pensamentos positivos para atrair a prosperidade e a abundância para a sua vida. Você faz uma viagem para fechar contratos. Cuidado com a saúde e invista em uma alimentação melhor para não ter problemas.

Você vê amores ou amigos do passado e fica em paz, desapegando de rancores. Não acredite em tudo o que dizem a você e muito mais se forem negócios sem muita clareza. Seus números da sorte 04, 21 e 33.

Aquário

O mês de novembro chega para o seu signo com muito trabalho ou mudanças no emprego. Procure não se estressar com tudo que você vai viver, sendo forte e sempre buscando a solução para problemas.

Atraia prosperidade com pensamentos positivos e se proteja das invejas. Previna problemas nas costas ou nos rins; se exercite, beba mais água, evite o álcool e o consumo excessivo de sal.

Você recebe uma surpresa muito agradável de um amor. Tenha cuidado nas ruas e evite ser vítima de roubo ou perda.

Você coloca em prática seus planos e novos contratos podem surgir. Seus números da sorte são 03, 14 e 77.

Peixes

Novembro é da intuição e você conseguirá levar sua vida para a direção que deseja. Você terá uma renda extra ou recebe uma recompensa.

Cuidado com amores do passado ou relações complicadas; tente se proteger de fofocas e não conte tudo o que sente para qualquer pessoa. Tente se vestir com cores fortes para que a abundância chegue até você.

Seus números da sorte serão 08, 20 e 27, combine-os com sua data para ter ainda mais sucesso.