Dica de culinária: veja como acertar na compra do pimentão

Perfeito para dar um sabor especial nos pratos, ele ainda tem diversos benefícios. De acordo com o Ceagesp, “os benefícios do pimentão variam de acordo também com o seu grau de maturação. Quando verde, esse legume é rico em vitamina E, carotenoides e betacaroteno, que ajudam o organismo na prevenção de doenças tais como cataratas e câncer de próstata, de pulmão, de intestino e de garganta”, explica .

Você também pode se interessar em:

Para conquistar os benefícios e ainda conseguir sabores incríveis, você precisará escolher um bom pimentão. A dica para isso é observar o fundo dele. Caso você perceba que ele tem três gomos, saiba que ele terá um sabor mais doce. Se tiver quatro gomos, terá o sabor mais intenso.

LEIA TAMBÉM