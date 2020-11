Cortes de cabelo que não precisam de retoques constantes

As tendências de cortes de cabelo com as quais você pode transformar sua aparência já estão aqui. Nesta temporada, os looks estão inclinados para a simplicidade e praticidade, porque se alguma coisa nos ensinou quarentena é aproveitar ao máximo nosso tempo.

É por isso que focamos nos estilos que, além de aproveitar a textura natural do cabelo, nos ajudam a manter nosso visual por mais tempo.

Assim como algumas roupas se tornam um clássico por sua versatilidade, alguns estilos de cabelo também podem ser considerados atemporais, já que não importa a idade, eles sempre vão ajudá-lo a enquadrar seu rosto, destacar suas características e mostrar sua melhor versão, por isso coletamos cortes de cabelo que não precisam de ajustes.

Os cortes de cabelo mais práticos

Lob

Em camadas

Corte reto

Repicado

Comprido e encaracolado