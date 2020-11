Aprenda a fazer um delicioso frango agridoce chinês

Gosta de comida chinesa? A receita de frango agridoce chinês te encantará. Confira como fazer em casa com as dicas do site "Tudo Receitas".

Ingredientes:

1 peito de frango

1 unidade de ovo batido

150 gramas de farinha de trigo

100 mililitros de ketchup

50 mililitros de molho de soja

50 mililitros de vinagre branco

80 gramas de açúcar moreno

500 mililitros de óleo de girassol

1 pitada de pimenta do reino

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Corte o frango em cubos médios e tempere com sal e pimenta. Passe por um recipiente com o ovo batido e depois pela farinha. Reserve durante 5 minutos na geladeira.

Frite o frango em óleo quente durante 5 minutos, ou até ficar dourado, e coloque escorrendo em papel absorvente. A carne desta receita de frango agridoce chinês está pronta, falta preparar o molho.

Para o molho agridoce, misture em um recipiente o ketchup, o molho de soja, o açúcar, o vinagre e 3 colheres de água. Cozinhe essa mistura em uma frigideira em fogo médio por 3 minutos, ou até que ferva, mexendo sempre. O resultado deverá ser um molho espesso.

Finalmente, adicione os pedaços de frango ao molho e envolva bem.

Seu frango agridoce chinês está pronto!

