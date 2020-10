Truque para fazer uma berinjela seca e crocante

O site de culinária “Directo Al Paladar” tem um truque interessante para fazer uma berinjela seca e crocante. O acúmulo de óleo, além de ser prejudicial a saúde, faz com que a berinjela perca seu sabor. Desta forma, vale a pena experimentar o truque na sua cozinha.

A recomendação é passar elas no leite. “Após fatiar, deixe as berinjelas no leite por cerca de 15 a 20 minutos antes de fritar. Depois de secar bem, passe-os na farinha e cubra-os”.

Simples, né? Gostou da dica para fazer uma berinjela seca e crocante?

