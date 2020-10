PlayStation Plus: jogos gratuitos do mês de novembro

Os jogos gratuitos de novembro para membros PlayStation Plus foram revelados pela Sony nesta semana: Middle-earth: Shadow of War e Hollow Knight: Voidheart Edition.

Já os membros PlayStation Plus que tiverem um console PlayStation 5 receberão Bugsnax (PS5) quando o console for lançado no dia 19 de novembro.

Ainda de acordo com as informações, ambos os jogos PS4 estarão disponíveis a partir de terça-feira, dia 3 de novembro, até segunda, dia 30 de novembro.

Coleção PlayStation Plus

Segundo a Sony, com o lançamento do console PS5, também será incluído mais benefícios na assinatura PlayStation Plus, sem custo adicional. Isto inclui a Coleção PS Plus, anunciada recentemente. A novidade também foi revelada nesta semana.

“Quem possuir um console PS5 e uma assinatura PlayStation Plus terá acesso gratuito a uma seleção de jogos que marcaram uma geração, como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muitos outros”, detalhou.

A coleção estará disponível a partir do dia 19 de novembro, quando o console for lançado no Brasil. Uma vez que resgatar um game, poderá jogá-lo durante o tempo que quiser, desde que tenha uma assinatura ativa.

“Os jogos PS4 resgatados com a Coleção PS Plus e jogados no console PS5 terão benefícios como tempo menor de carregamento e taxa de quadros por segundo mais estável com o Game Boost do PS5”, revelou.

Por último, o Game Help está disponível para os jogos PS5 que tiverem suporte, e permite que os jogadores acessem dicas sem ter que fazer uma busca na web.

Com informações da Sony

