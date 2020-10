Lua Azul: evento cósmico raro poderá ser visto neste sábado

Não, voce não verá uma lua azul. O nome para este evento cósmico se deu por história de folclore. No entanto, a lua azul continue especial. Ocorre que ela só acontece a cada 2,5 anos aproximadamente. Além disso, ela é a segunda lua cheia do mês e o normal é ter apenas uma.

Você também pode se interessar:

Segundo informações do G1, a lua azul só ocorre por duas coincidências. A primeira lua cheia do mês precisa ocorrer necessariamente no primeiro ou segundo dia do mês. Ademais, o mês precisa ter 31 dias. A última vez que este evento aconteceu foi em 31 de março de 2018. Neste ano, acontecerá neste sábado dia 31.

LEIA TAMBÉM