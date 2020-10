Prepare este chá de caruru-azedo com mel e gengibre para acelerar seu metabolismo

O chá de caruru-azedo é uma bebida saborosa que pode ser tomada tanto quente quanto fria. Normalmente, ele leva açúcar para disfarçar seu sabor azedo, já que 15 a 30% da flor é composta de ácido cítrico, ácido málico e ácido tartárico. Mas, neste caso, adicionaremos três ingredientes que nos ajudarão a acelerar o metabolismo e melhorar seu sabor.

Leia também

Receita de chá jamaicano

Ingredientes

2 colheres (sopa) de flores secas de caruru-azedo

1 colher (chá) de raspas de gengibre

½ colher (sopa) de mel

2 folhas de hortelã esmagadas (opcional)

Modo de preparo

Comece fervendo água com as pétalas de caruru-azedo, as raspas de gengibre e, se você quiser dar um toque fresco, algumas folhas de hortelã esmagadas. Dependendo do quão forte você gosta, deixe o chá descansar por 5 a 10 minutos. Ele terá uma textura grossa e aveludada e uma cor escura e intensa quando estiver pronto. Finalmente, adicione um pouco de mel para um toque doce.

O chá de caruru-azedo e o metabolismo

De acordo com o portal Nueva Mujer, os carboidratos são uma rica fonte de energia, mas se consumidos em excesso podem representar muitas calorias que podem ser armazenadas como gordura corporal. Além disso, inibir o aumento dos níveis de açúcar no sangue após uma refeição pode levar à redução do apetite.

Antioxidantes no extrato de flores ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e melhorar os níveis de insulina. Um equilíbrio desses componentes garante um metabolismo saudável.

O chá também impede a absorção de carboidratos da dieta inibindo uma atividade de enzimas, como alfa-amilase e alfa-glucosidase, que estão envolvidas no metabolismo de carboidratos.

Precauções

Esta bebida saborosa pode não ser do agrado de todos, não só porque pode ser considerada amarga por algumas pessoas, mas porque pode ser prejudicial em alguns casos.

Por isso, se você está tomando medicamentos para pressão arterial, antibióticos ou drogas que ajudam a combater o câncer, especialistas recomendam não se aproximar do chá. O mesmo vale se você estiver amamentando.