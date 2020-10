Os signos que sentirão a Lua Azul de forma mais intensa

A segunda lua cheia do mês chega em 31 de outubro! O fenômeno chamado de “Lua Azul” acontece no signo de Touro, trazendo uma atmosfera misteriosa e sensual, mas também pode ter efeitos intensos nas vidas de alguns signos do zodíaco em especial. Confira:

Touro

Tudo será sentido de forma mais intensa e a chance de levar as coisas para o lado pessoal aumenta. Este é o momento em que aquilo ou aqueles que o afetam ficam ainda mais evidentes, o que pode deixá-lo incomodado e também muito frustrado. Seu desenvolvimento pessoal e cura de emoções ruins virá, mas as mudanças não são fáceis para você e devem ser encaradas com a mente mais aberta.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Tudo pode ficar mais movimentado, especialmente no trabalho e carreira. Não deixe o caos tomar conta! Este é o momento de se abrir para mudanças que o façam se sentir melhor e transmitam ainda mais sua força de vontade para alcançar objetivos. Pode ser difícil focar em si mesmo quando tudo parece acontecer ao mesmo tempo e se transformar ao seu redor, mas chegou a sua chance de tentar algo novo e se destacar.

Escorpião

O descontentamento com relacionamentos ou vida amorosa pode se tornar perturbador. Chegou o momento de ser mais claro com a realidade e identificar o que está funcionando ou não. Sua intuição aumenta de forma importante e é preciso manter os ouvidos e olhos bem abertos. Lembre-se de se concentrar de forma mais profunda e introspectiva se necessário.

Aquário

Sair da zona de conforto pode ser difícil para todos, inclusive para você. É importante ter confiança na sua mente aberta e aceitar transformações importantes que podem contribuir para a sua evolução. O passado precisa ser curado e deixado para trás, pois chegou a hora de avancar com confiança.