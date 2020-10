Novas modificações que serão liberadas pelo aplicativo WhatsApp em 2021

O WhatsApp enviou nesta semana uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.205.6. Como revelado pelo site WABetaInfo, o update libera algumas modificações importantes.

A primeira alteração será adicionada em Configurações do WhatsApp> Conta> Segurança.

O site sugere, ainda não confirmado oficialmente, que o app de mensagens exibirá uma mensagem informado que pode haver diferentes tipos de bate-papos em que a criptografia de ponta a ponta não é suportada.

WABetaInfo

Relacionado a privacidade, os códigos de segurança nos permitem verificar se um bate-papo é criptografado de ponta a ponta, mas descobrimos que pode haver alguns bate-papos onde isso não será possível, porque os códigos de segurança não estarão disponíveis.

A modificação está relacionada a versão Business do app. Na semana passada, o WhatsApp já havia informado que deve lançar várias modificações no próximo ano.

Mensagens com segurança

Ainda de acordo com as informações, em 2021 as empresas podem escolher o Facebook para armazenar bate-papos (confirmado pelo WhatsApp).

“Algumas empresas poderão escolher o Facebook, empresa controladora do WhatsApp, para armazenar e responder a mensagens de clientes de maneira segura. O Facebook não usará automaticamente suas mensagens para exibir os anúncios direcionados, mas as empresas poderão usar as conversas com você para fins de marketing, incluindo anúncios no Facebook".

"Você pode entrar em contato com a empresa em questão para saber mais sobre as práticas de privacidade adotadas”, de acordo com o blog do app WhatsApp.

Em uma parte do app de mensagens, será possível verificar se um chat é armazenado e gerenciado no Facebook.

No entanto, ainda não está totalmente claro todas melhorias. Também não existe data exata para a liberação, no entanto, deve ocorrer em 2021.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.205.6: what’s new? Weird new information about end-to-end chats: in 2021 businesses can choose Facebook to store chats (confirmed by WhatsApp), security codes might be unavailable in certain chats, and more.https://t.co/0VwC6TxegN — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 30, 2020

LEIA TAMBÉM: