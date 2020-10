Verão 2020: os cortes de cabelo que serão tendência

Com a chegada do verão 2020, também surgem as novas tendências. E dentre elas estão os cortes de cabelo.

Leia também

Palavra de especialista

A estilista Vicky Stefani garantiu à revista Marie Claire que o framing (molduras claras ou contraste de cor nos contornos) e o corte bob carré serão os mais procurados nos salões de beleza.

Além disso, a estilista garantiu que a naturalidade triunfará e os suavizados não serão tão usados.

Por outro lado, o também estilista Oscar Colombo afirmou que “as tendências, mais do que nunca, devem ser muito pensadas e definidas quando se trata de mudança”.

“A necessidade de cada cliente se deve aos seus meios de vida. Respeito muito o gosto de cada um dos meus clientes e também os aconselho e eles me ouvem muito.”

E o cabeleireiro acrescenta sobre sua forma de trabalhar: “a partir daí eu crio um estilo que pode estar dentro das três propostas que existem, longas, médias e curtas. Dentro disso há inúmeros estilos para escolher”, acrescentou.

Corte de cabelo wob

Outro corte de cabelo que vai devastar será o wob, também chamado de baby wob.

Este corte é conseguido penteando com ondas, naturais e leves, para alcançar um visual elegante e muito prático, que combina com todas as mulheres.

O wob é recomendado para mulheres que têm cabelos finos, uma vez que quando penteado com ondas proporciona mais volume e movimento para o cabelo.

Para obter um wob natural, é recomendado fazer ondas e, em seguida, pentear o cabelo e adicionar um pouco de produto para dar textura.

Em relação ao comprimento, o wob está acima dos ombros e também é opcional se você se atreve a cortá-lo na altura do queixo.