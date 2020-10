Tipos de balaiagem para iluminar o look de mulheres com cabelo curto

Ter uma balaiagem em cabelo curto pode gerar um pouco de medo, bem como qualquer decisão que envolva mudar o visual do seu cabelo. Isso passa pelas experiências ruins quando as coisas não saem como você esperava e você acaba se arrependendo da mudança que fez. No entanto, existem muitos looks que você pode estudar antes de tomar uma decisão.

Tons de cinza, caramelo e dourado trazem calor e luminosidade à pele, pois oferecem esse brilho que às vezes precisamos, de modo que esses tipos de mechas se tornam o quadro perfeito para o rosto.

Há muitas maneiras de usar cores luminosas em seu cabelo com técnicas de balaiagem.

Balaiagem em cabelo curto

Quando a técnica balaiagem é aplicada, geralmente faz um pouco de descoloração no cabelo — e esse procedimento envolve a remoção do pigmento existente em cada fio, o que também retira a proteína natural.

O cabelo pode parecer muito seco e fraco. Por isso é importante que, antes de passar por uma mudança de visual, sigamos algumas recomendações para manter nossos cabelos saudáveis:

Hidratação profunda

Quando há uma descoloração, o que mais perde o cabelo é a hidratação. Por isso, é exatamente isso que precisa ser feito antes de uma balaiagem. Você pode aplicar máscaras caseiras hidratantes.

Corte as pontas

É essencial que você corte as pontas antes de fazer esse procedimento, pois quando as pontas estão abertas o dano se estende ao resto do cabelo e piora a aparência em algumas semanas.

Não aplique tratamentos de alisamento

Queratina e outro tratamento de alisamento devem ser evitados antes de uma balaiagem. Esses tratamentos mudam a estrutura do seu cabelo, então quando você faz uma descoloração o dano será irreversível e você só terá que cortá-lo.

Estes são os tipos de balaiagem para cabelos curtos

Do meio

Da raiz