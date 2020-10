Simplesmente delicioso: receita para fazer dois sorvetes em um de chocolate com avelã

Com poucos ingredientes você pode para fazer dois sorvetes em um de chocolate com avelã. Econômica a deliciosa, essa receita fará sucesso na sua casa. Veja como fazer com as dicas do canal “Recetas que Funcionan”.

Ingredientes:

50 gr de amido de milho (1/3 xícara)

70 gr de açúcar (1/3 xícara)

100 gr White Nocilla (3,5 oz)

100 gr Nocilla (3,5 oz)

500 natas ou leite evaporado (2 xícaras)

400 ml de leite (1 xícara + 2/3 xícara)

Wafers de sorvete

Cobertura de chocolate

Avelãs naturais

Modo de preparo

