Os signos que passam por crises no relacionamento e podem terminar em novembro

Alguns signos do zodíaco que estão passando por momentos delicados no relacionamento, podem chegar a enfrentar finalizações em novembro de 2020. Confira quais são:

Áries

Alguns relacionamentos podem baquear quando os parceiros não se doam de forma recíproca no relacionamento. A solidão pode aumentar e finalizações chegam aos períodos difíceis. O que está oculto pode vir à luz e apressar decisões. As rédeas da sua vida voltam a ser tomadas por você e uma nova oportunidade no amor pode surgir inesperadamente.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Mês de decisões nos relacionamentos complicados e tentações. Finalizações podem acontecer e o futuro do seu coração pode ser mudado por uma decisão definitiva que precisa ser tomada. Evite se deixar prender nas armadilhas de pessoas que não fazem nada por você. Trabalhe suas desconfianças com maturidade.

Gêmeos

Mentiras podem assombrar os casais que possuem problemas. Conversas difíceis ou verdades são reveladas. A desconfiança prevalecerá, especialmente para aqueles que já se depararam com erros no passado. É importante se conectar com a intuição para observar o que realmente está acontecendo e conversar de forma franca.