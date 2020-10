Manchas no rosto? 5 tratamentos naturais para eliminar esse problema

Desequilíbrios hormonais, hiperpigmentações, exposição solar, danos hepáticos, bem como predisposição genética podem causar manchas no rosto.

Mas, para ter uma pele impecável e sem manchas, você não precisa gastar grandes somas de dinheiro em cremes e tratamentos. Existem produtos na natureza que vão ajudá-lo a ter uma cara radiante.

Da mesma forma, realizar rotinas diárias de limpeza e hidratação é a melhor receita para remover manchas no rosto.

Tratamentos caseiros e infalíveis

Morango, mel e iogurte

Esta máscara amolece e hidrata a pele. Você vai precisar de 1 colher (sopa) de mel, 1 morango grande e ½ xícara de iogurte natural.

Você deve começar esmagando o morango e misturá-lo com mel e iogurte até ficar homogêneo. Aplique no rosto, deixe agir por cerca de 10 minutos e, finalmente, remova com água morna.

Pepino e máscara de argila

Esta máscara é muito eficaz para remover manchas no rosto. É também um excelente esfoliante que ajuda a remover gordura facial e impurezas e deixa a pele como nova.

Você só vai precisar de 1 colher (sopa) de argila e ¼ de pepino liquefeito. Misture os dois ingredientes até ficar homogêneo. Em seguida, aplique no rosto e deixe agir por cerca de 20 minutos, enxaguando bem com água morna.

Máscara de arroz

É uma receita milenar que vem de países asiáticos. Também é eficaz para remover manchas de pele, rejuvenescer o rosto e fornecer uma textura muito macia para a pele.

É preciso 3 colheres (sopa) de arroz cozido, a água em que o arroz foi fervido, 1 colher (sopa) de leite e 2 de mel. Misture todos os ingredientes até ficar homogêneo.

Aplique a mistura no rosto e deixe agir por cerca de 20 minutos. Por fim, remova a máscara com água morna.

Outros remédios úteis

Vinagre de cidra de maçã

Por ter pH ácido, é excelente para fechar poros e alcançar a pele brilhante. Umedeça um cotonete com vinagre de cidra de maçã e aplique-o em manchas no rosto. Deixe agir por 20 minutos e lave o rosto com água fria.

Babosa

Ajuda a regenerar não só colágeno, mas colatina. É útil para manchas, especialmente aquelas causadas pelo sol. Tudo que você tem que fazer é esfregá-la suavemente nos pontos manchados.

Iogurte

Basta aplicar iogurte nas manchas, deixá-lo secar e, em seguida, remover com água fria. Este remédio é especialmente útil para clarear manchas marrons.

Pepino

Contém vitamina E e óleos naturais que são excelentes para cuidados com a pele. Descasque e parta com o pepino, retire as sementes e processe-as no liquidificador até formar uma pasta. Aplique-o em seu rosto por 20 minutos e sua pele vai parecer nova.

Mamão

É útil para esfoliar a pele, reduzir manchas marrons e erradicar problemas na derme. Basta esfregar por 20 minutos. Esse processo tem que ser repetido duas vezes por dia até que eles desapareçam.

Suco de limão

Possui propriedades de branqueamento que combatem a acne, além de amaciar e clarear a pele. Para pessoas com pele sensível é importante diluir suco de limão com um pouco de água de rosa.