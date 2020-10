Free Fire: grande final da LBFF Série A será neste fim de semana

Dias 31 de outubro e 1º de novembro, neste fim de semana, acontecem as finais da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) Série A, principal competição do jogo no Brasil.

Como revelado pela Garena, além do título, as 12 melhores equipes classificadas disputam uma premiação de R$ 100 mil e quatro vagas para o torneio latino-americano Americas Series, divisão regional da Final do Free Fire Continental Series (FFCS).

“Realizadas em formato online, as finais da LBFF Série A terão transmissão a partir das 13h, no YouTube, canais SporTV e BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena”, detalhou.

As partidas finais acontecem em 12 quedas, distribuídas em dois dias (seis quedas por dia), intercalando entre os mapas de Bermuda, Purgatório e Kalahari.

Votação

Ainda de acordo com as informações, já está aberta a votação para decidir quem é o Brabo da Galera, ou seja, o atleta favorito da comunidade. O resultado será divulgado no dia 31 de outubro, durante a transmissão.

Além desta categoria, também está de volta a votação para a Seleção LBFF, a equipe dos sonhos do cenário competitivo de Free Fire.

Com informações da Garena

