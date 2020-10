Atualização beta do WhatsApp para Android libera dois novos pacotes de adesivos

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta semana uma nova atualização beta para o sistema Android, elevando a versão para 2.20.205.4.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma está lançando dois novos pacotes de adesivos.

São ‘Cutie Pets’ (pacote de adesivos estáticos) e ‘Tonton Friends' (stickers animados). Como detalhado, em breve será liberado para os demais usuários.

Ainda de acordo com as informações, os pacotes também estão disponíveis nas versões do WhatsApp para iOS e Business. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.205.4: what’s new?

Two new sticker packs: Cutie Pets and Tonton Friends.

WhatsApp for iOS has also received them.https://t.co/S8Wk2QV8nJ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 28, 2020