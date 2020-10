Sony apresenta anúncio de lançamento global do novo PlayStation 5

Faltam apenas algumas semanas para o lançamento do novo PlayStation 5 (PS5). E pensando nisso, a Sony apresentou nesta quarta-feira (28) o anúncio de lançamento global do novo console.

“Para o lançamento, nosso objetivo sempre foi criar um anúncio que fosse épico e icônico; que celebre verdadeiramente o nosso desejo de romper as barreiras do que é possível e desperte a emoção que vocês terão através das experiências únicas que se tornaram possíveis com o PlayStation 5”, detalhou.

Como revelado, por meio de comunicado, o tema do anúncio é explorar. “Todos nós desejamos explorar e descobrir novas possibilidades, seja falando de jogos ou da nossa vida”.

“No nosso vídeo global, disponível em inglês, contamos com uma voz icônica para narrar este marco, então, escolhemos nosso novo parceiro criativo de estratégia, Travis Scott”, completou. Confira versão em português:

Com informações da Sony

