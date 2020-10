Por que o autocuidado é um elemento-chave na prevenção da osteoporose?

Não podemos acreditar que somente depois dos 60 anos temos que prestar atenção a essa questão, já que o autocuidado é o segredo para evitar dores nos ossos — o que pode resultar em osteoporose.

Para saber mais sobre essa doença, o portal Nueva Mujer consutou Héctor Sandoval, endocrinologista da Clínica Méderi Major e professor universitário, que respondeu algumas preocupações.

O que é osteoporose e como afeta o corpo das pessoas?

“É uma doença que afeta todos os ossos do nosso corpo humano, alguns mais do que outros. É uma redução das concentrações adequadas de cálcio, que falta faz com que a arquitetura seja alterada. Afetar a estrutura óssea aumenta a chance de fraturas de fragilidade”, disse Sandoval.

O especialista também ressaltou que essa anomalia pode passar despercebida em sua fase inicial. Muitas pessoas descobrem que sofrem disso quando sofrem uma fragilidade fraturada em atividades que são comuns, como baixar escadas, até uma simples queda que não teria causado trauma antes.

Por que as mulheres sofrem mais com essa doença do que os homens?

“As mulheres, durante sua fase fértil, produzem estrogênios, que são extremamente importantes na saúde óssea e garantem que a qualidade óssea seja mantida”, respondeu o médico.

Sandoval recomenda tomar três ou quatro porções de cálcio por dia e realizar exercícios para que o corpo se acostume com atividade física e bons hábitos.

É importante considerar fatores de risco, como o hereditário, que é uma das coisas que as pessoas não sabem.

“Idealmente, não espere por fraturas (por isso é importante ir para check-ups e exames). Se você tem a doença é essencial seguir o tratamento, manter a ingestão adequada de cálcio, consumo de vitamina D e atividade física para que os ossos possam se recuperar de alguma forma”, concluiu o especialista.

Como complementar os cuidados?

A partir dos 30 anos, as mulheres perdem massa óssea mais rápido do que nós podemos recuperá-la. O consumo de suplementos de cálcio a partir dessa idade ajuda a prevenir essa doença.

O cálcio em pó efervescente proporciona maior absorção de cálcio no organismo e promove o processo gástrico: não cai pesado, não produz gastrite ou prisão de ventre.