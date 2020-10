Os signos que são beneficiados no amor pela entrada de Vênus em Libra

Até 21 de novembro Vênus estará em Libra, um dos seus signos favoritos. Esta fase pode contribuir para a vida amorosa de três signos do zodíaco. Confira quais são:

Gêmeos

Tudo o que envolve vida sexual e amorosa pode receber energias muito positivas, o que levará a guinadas importantes. Além da química, o poder de atração aumenta e algumas conexões devem se tornar mais profundas. É um momento para aproveitar e também ficar atento aos sinais ou ideias que contribuirão positivamente em diversas áreas da sua vida.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Sua energia positiva aumenta e mudanças transformadoras chegam para relacionamentos, o que irá beneficiar especialmente aqueles que já vivem conexões saudáveis. Este um período de muita autoestima e mais segurança, permitindo a expansão da consciência e cura de problemas relacionados a estes aspectos. Trabalhe em si com calma e amor, pois uma nova fase chegou.

Aquário

O carisma aumenta e sua personalidade se destaca aos olhos das outras pessoas; evite apenas ficar apegado a julgamentos e curta tudo o que você pode ser. Novos interesses amorosos compatíveis chegam e alguns relacionamentos dão passos importantes em questões de intimidade e entendimento. De todas as formas, é preciso se preparar para as tensões, visando agir com calma e reflexão. Pessoas de longe podem surgir na sua vida amorosa.