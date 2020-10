O elegante casaco xadrez que Kate Middleton usou e chamou atenção de todos

A duquesa Kate Middleton realizou uma visita a Universidade de Derby no início deste mês. Na ocasião, ela usou um casaco xadrez Massimo Dutti que foi destaque por sua elegância.

Para combinar com o casaco, Kate escolheu um suéter de malha azul Massimo Dutti, calça escura e salto Gianvito Rossi. Ela ainda usava uma máscara quando visitava os alunos.

