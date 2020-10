Novidades que serão liberadas pelo aplicativo WhatsApp nesta semana

O aplicativo WhatsApp lançará recursos avançados de papel de parede para usuários beta do sistema iOS nesta quarta-feira (28). A liberação deve ocorrer de forma gradativa, como revelado pelo site WABetaInfo.

O primeiro permite definir um papel de parede diferente para cada chat. No total, são 62 novos wallpapers disponibilizados pela plataforma.

Se decidir definir uma cor sólida como papel de parede, também tem a possibilidade de aplicar o WhatsApp Doodle como sobreposição.

A versão web do app de mensagens também recebe parte das melhorias (ainda em desenvolvimento).

Ainda de acordo com as informações, uma atualização para a versão oficial estará disponível dentro de uma semana na App Store. Confira:

🖼 WhatsApp to release advanced wallpaper features for iOS beta users today!

62 new wallpapers, set a different wallpaper for each chat and more!https://t.co/Rj4dzJLuEa

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 28, 2020