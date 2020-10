Cortes de cabelo para renovar seu visual sem sacrificar o comprimento dos fios

O verão está cada vez mais perto, e com ele virão as novas tendências de cabelo que levaremos durante todo o ano. Se você ainda não está pronto para dizer adeus ao seu cabelo, você pode transformá-lo com um corte que lhe dá mais movimento, volume, ou que torna seu rosto mais leve.

Se você ama seus fios compridos, mas acha que é hora de fazer uma mudança para revivê-los, então você deve conhecer os longos cortes de cabelo que serão tendência durante 2020.

Cortes de cabelo longos que serão tendência nesta temporada

XXL

Camadas longas

Corte repicado

Corte em V

Lob