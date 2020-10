Com nova atualização, Google altera ícone do Gmail; situação 'confunde' usuários e assunto gera memes no Twitter

Com uma nova atualização, nesta semana, o Google alterou o ícone do Gmail. A mudança afeta o logo do aplicativo e da versão web.

Outros serviços da gigante também foram modificados. Rapidamente, o assunto entrou para o trending topics do Twitter.

Conforme relatos, a situação confundiu alguns usuários e o assunto gerou memes na rede social. Confira postagens:

Agora que se deram conta que o Gmail mudou o ícone isso já tem o que uma semana pic.twitter.com/2ZCjWJwp44 — margibull (@etskillua) October 28, 2020

Google Segurança: "Olá, Cavalinho! Há novas mensagens para você no seu Gmail" E eu estou um tempo procurando, sem saber que o ícone havia mudado. 😂 pic.twitter.com/rCabDg44Xd — Cavalinho do RB Bragantino (@CavalinhoRBB) October 28, 2020

mlk o SUS tenho risco de ser privado e vcs preocupado com o novo logotipo do gmail pic.twitter.com/yGicIJlFbE — daZie (@castlevaniart) October 28, 2020

minhas duas contas do gmail estão assim pic.twitter.com/BHHxkrBUHK — Rabo do cometa Haley (@comunistasuave) October 28, 2020

E eu pensava que a logo do gmail era conforme a letra inicial das pessoas, o meu no caso é M. pic.twitter.com/USHgQ3au62 — Matheus Fer (@MeuLinkOFC) October 28, 2020

O designer do ícone novo do Gmail vendo vocês falando que antes era uma cartinha e agora é só uma letra "M": pic.twitter.com/qu6UOM4cGl — Veds (@ei_veeds) October 28, 2020

a crise de identidade do gmail pic.twitter.com/XkN58V0L4z — o murro das lamentaçoes (@joaomtl) October 28, 2020

Eu vendo vcs falando do novo icon do gmail: pic.twitter.com/IyfZL1mpkD — 𐇵◝ࣴ𝑴𝒚 𝒂𝒏𝒈𝒆𝒍𝆩 (@LayBeatrizxx) October 28, 2020

Atualizei o gmail e tô mais triste que esse meme vsf pic.twitter.com/9HPgkrQSVk — gabe ☄️ • STREAM AFTER SCHOOL EP • (@gabeandoporai) October 28, 2020