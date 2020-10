A atitude de cada signo do zodíaco que pode recuperar relacionamentos

Nem sempre é fácil consertar as coisas no amor e relacionamentos, mas cada signo do zodíaco pode tomar uma atitude que o ajudará a recuperar a conexão com o parceiro. Confira quais são:

Áries

Conversar sobre o que o incomoda sem se sentir totalmente ofendido quando o outro também decidir se abrir pode ajudar a aumentar o diálogo saudável e confiança.

Touro

Demonstrar algumas vulnerabilidades, medos e contar o que o outro realmente significa em sua vida pode ajudar a reaproximar aqueles que se distanciaram.

Gêmeos

Deixar os interesses e assuntos superficiais de lado para se aprofundar nos sentimentos do outro, se conhecendo realmente, o ajudará a dar um passo importante no relacionamento.

Câncer

Falar sobre os assuntos difíceis e desagradáveis sem cair em dramas ou se fazendo de vítima pode contribuir para a cura de mágoas. Isso pode marcar uma nova fase para o casal.

Leão

Não ter medo de demonstrar suas dúvidas para outro pode ajudar que ele o veja com mais empatia; ter as rédeas e comandar sempre pode afastar pessoas importantes.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Respeitar a opinião do outro e tentar novos caminhos para resolver as coisas pode ser o que um relacionamento precisa para entrar em uma nova fase.

Libra

É preciso ter coragem e admitir o que você realmente deseja dos relacionamentos, se decidindo ao invés de permanecer em cima do muro.

Escorpião

Assumir a responsabilidade pelos erros e não tentar manipular pode ser o passo que o escorpiano deve dar para manter relacionamentos mais saudáveis.

Sagitário

O sagitariano precisa deixar de fugir de problemas ou assuntos difíceis, tentando enfrentar esses temas para curar as feridas do outro e de si mesmo.

Capricórnio

Colocar o relacionamento sobre outras prioridades e deixar a paixão tomar conta pode ajudar a reascender a chama do casal.

Aquário

O aquariano pode resolver os problemas acessando seu lado mais emocional e voltando a sua atenção para as questões que podem incomodar o parceiro.

Peixes

Buscar o outro, se abrir e não ter medo de compartilhar suas inspirações pode ajudar que o entendimento entre o casal aumente. Recuar diante das dificuldades nem sempre é uma boa opção.