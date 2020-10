4 maneiras de praticar a mentalidade positiva sem sentir que você está mentindo para si mesmo

Pensamentos negativos são coisas que não podemos evitar, e ainda mais em situações complicadas como as que vivemos agora. Uma vez que um pensamento negativo entra em sua mente, é muito fácil começar a despencar. Mas é aí que entra em jogo a mentalidade positiva como uma ferramenta para mudar esse cenário.

No entanto, essa mesma mentalidade negativa pode fazer com que todos os pensamentos positivos que você está tentando ter pareçam inacreditáveis. Mas, com essas dicas oferecidas por especialistas no assunto, você pode começar a praticar essa mentalidade diariamente sem sentir que está mentindo para si mesmo.

Mas o que é mentalidade positiva?

De acordo com o portal Nueva Mujer, isso é apenas falar consigo mesmo e tratá-lo com bondade e compaixão, assim como você trataria alguém que você ama.

Vem da psicologia positiva, e a neuropsicóloga Judy Ho define-a como “o estudo do que faz os humanos prosperarem e funcionarem da melhor maneira. Trata-se de confiar em pontos fortes em vez de focar apenas em nossas fraquezas e usar nossas forças para resolver problemas em nossas vidas”.

Apesar de seus benefícios, essa prática está associada à “positividade tóxica”, ou à tendência de empurrar sentimentos negativos em busca de uma “vibe rosa”. Mas não há nada tóxico na mentalidade positiva.

Whitney Goodman, psicoterapeuta, diz que não se trata de ser continuamente positiva, porque, realisticamente, isso não é possível, e não seria saudável.

Em vez disso, Goodman explica que a mentalidade positiva adota uma abordagem neutra como uma maneira de interagir com seus pensamentos e sentimentos de forma simpática.

Como implementar a mentalidade positiva em sua rotina

Certifique-se de que o pensamento positivo parece real

Quando você se sente mal e mentalmente você está em um lugar escuro, Goodman diz que afirmações positivas podem parecer forçadas, ir autenticidades e como mentiras diretas, o que as torna não tão eficazes.

Goodman recomenda criar uma frase mais dinâmica, para que ele não se sinta falso. Por exemplo, substitua “eu amo meu corpo” por “vou tentar mostrar amor ao meu corpo” ou “estou trabalhando para amar meu corpo”.

Quanto mais autêntico você se sentir, menos resistência haverá e mais fácil será para sua mente aceitá-la. Não há uma declaração única para todos, então brinque com as palavras até encontrar as que ressoam com você.

Mude seu comportamento

Dizer um pensamento positivo é uma coisa, mas apoiá-lo com um novo comportamento é o que realmente cria transformação.

“Se você continuar a ter comportamentos que negam ou se opõem completamente a essas crenças, será ainda mais difícil integrar a declaração positiva”, diz Goodman.

Também é recomendado que você pratique se perguntando: “como posso representar essa declaração?”. Por exemplo: se você planeja trabalhar para amar seu corpo, que ações diárias você vai tomar para mostrar amor pelo seu corpo?

Começa pouco a pouco

Se você já tentou implementar um novo hábito, você sabe que a mudança é difícil. E tentar mudar muitas coisas ao mesmo tempo, não importa o quão ambicioso, é muitas vezes uma receita para o fracasso.

Em vez de tentar uma transformação completa do seu pensamento, Goodman sugere focar em apenas uma área de sua vida em um momento no qual você gostaria de melhorar a forma como você vê as coisas, como amor próprio, saúde e bem-estar, ou confiança.

Comece com a área onde você tende a ser mais duro consigo mesmo, então pense em como você prefere se sentir sobre isso e fazer declarações positivas sobre essas intenções.

Questione seus pensamentos

Embora pareçam verdadeiros, lembre-se que pensamentos não são necessariamente fatos. Então, quando surge um pensamento negativo, Ho recomenda se perguntar se o pensamento é completo, preciso e equilibrado.

“Se sua resposta é ‘não’ a qualquer parte disso, então esse pensamento pode precisar de algumas modificações”, diz. “É realmente sobre reconhecer que pensamentos são apenas eventos mentais e nada mais. Só porque você tem um pensamento não significa que é a verdade.”

Para construir um pensamento mais completo, preciso e equilibrado, Ho sugere usar a técnica “sim, mas…”. Então, você diria algo como: “sim, eu não terminei este grande projeto ainda. Mas eu vim de um longo caminho e eu posso seguir em frente”.

Aprender a mentalidade positiva não é o mesmo que colocar óculos cor-de-rosa. Tudo se resume a tratar e falar consigo mesmo com amor, graça, compaixão e bondade, e ver todo o quadro em vez de se concentrar apenas em seus defeitos. Também não precisa ser muito alegre.