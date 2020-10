Tecnologia: Custando quase R$ 14 mil, gigante Samsung inicia pré-venda do Galaxy Z Fold2 5G no Brasil

O novo Galaxy Z Fold2 5G, terceira geração de smartphones com telas dobráveis da Samsung, já está disponível para pré-venda no Brasil.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, até o próximo dia 12 de novembro, quem comprar um Galaxy Z Fold2 ganhará um fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Live e um smartwatch Galaxy Watch3.

Reprodução

“O mais recente smartphone com tela dobrável lançado pela Samsung conta com espaço de tela ainda maior para aprimorar a visualização de e-mails, consulta de mapas em aplicativos de rotas e, claro, a diversão assistindo a filmes, séries, navegando pelas redes sociais ou jogando”, detalhou.

A tela externa agora conta com 6,2 polegadas, enquanto o display principal apresenta incríveis 7,6 polegadas com recorte minimizado. Além disso, a taxa de atualização da tela, é de 120Hz. Já o sistema de áudio dinâmico, conta com alto-falantes duplos e efeito estéreo otimizado. Confira as especificações do aparelho:

Tela Principal: 7.6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Display (22.5:18) Infinity Flex Display (2208 x 1768), 373ppi

7.6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Display (22.5:18) Infinity Flex Display (2208 x 1768), 373ppi Tela Externa: 6.2” HD+ Super AMOLED Display (25:9), 2260 x 816, 386ppi

6.2” HD+ Super AMOLED Display (25:9), 2260 x 816, 386ppi Câmera da cobertura: 10MP: F2.2, tamanho do pixel: 1.22μm, FOV: 80˚

10MP: F2.2, tamanho do pixel: 1.22μm, FOV: 80˚ Câmera frontal: 10MP: F2.2, tamanho do pixel: 1.22μm, FOV: 80˚

Câmera tripla traseira: 12MP (Ultra Wide): F2.2, tamanho do pixel: 1.12μm, FOV: 123˚ 12MP (Grande-angular) : Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8, tamanho do pixel: 1.8μm, FOV: 83˚ 12MP (Teleobjetiva): PDAF, F2.4, OIS, tamanho do pixel: 1.0μm, FOV: 45˚ Dual OIS, 0.5x fora e 2x em zoom ótico, até 10x de zoom digital, gravação HDR10+, Tracking AF

10MP: F2.2, tamanho do pixel: 1.22μm, FOV: 80˚ Memoria: 12GB RAM com armazenamento interno de 512GB ou 12GB RAM com 256GB (UFS3.1)

12GB RAM com armazenamento interno de 512GB ou 12GB RAM com 256GB (UFS3.1) Processador: 7㎚ 64-bit Octa-Core (3.09㎓ + 2.40㎓ + 1.80㎓)

“Os usuários brasileiros do Galaxy Z Fold2 poderão usufruir do novo serviço de atendimento Galaxy Z Premier Service, que conta com uma equipe de especialistas para oferecer a melhor experiência com o smartphone. Além disso, os usuários receberão um ano de proteção Samsung Care+: Seguro de tela”, completou.

Como revelado, o smartphone está disponível nas lojas online e físicas da Samsung, com preço sugerido de R$ 13.999,00, em versões em Mystic Black e Mystic Bronze. A venda oficial terá início em 13 de novembro.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: