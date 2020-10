Príncipe Harry diz que estar com Meghan Markle o fez perceber seu preconceito

No mês da história Negra no Reino Unido, príncipe Harry e Meghan Markle realizaram um pedido publicamente pelo fim do racismo estrutural no The Evening Standard.

“Enquanto existir racismo estrutural, haverá gerações de jovens negros que não começarão suas vidas com a mesma igualdade de oportunidades que seus pares brancos”, escreveu o casal. "E enquanto isso continuar, o potencial inexplorado nunca será realizado".

Harry ainda falou para o GQ britânico sobre o impacto de Meghan em sua vida. "Você não pode realmente apontar o dedo, especialmente quando se trata de preconceito inconsciente. Mas uma vez que você percebe ou se sente um pouco desconfortável, então a responsabilidade recai sobre você para sair e se educar, porque a ignorância não é mais uma desculpa. E o preconceito inconsciente, do meu entendimento, tendo a educação e a educação que tive, eu não tinha ideia do que era. Eu não tinha ideia de que existia. E então, por mais triste que seja, levei muitos e muitos anos para perceber isso, especialmente depois de viver um dia ou uma semana no lugar da minha esposa".

