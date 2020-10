Preparar lentilha mais rápido: aqui está a dica para um prato delicioso

Elas são muito utilizadas nas receitas do fim do ano e em cardápios vegetarianos e veganos. No entanto, por seu alto valor nutritiva, as lentilhas podem ser utilizadas diariamente, assim como feijão.

Por seu um grão, elas precisam ser cozidas. Mas saiba que é possível fazer isso de forma simples. Abaixo compartilhamos uma dica para preparar a lentilha mais rápido.

Você também pode se interessar em:

Dica para preparar a lentilha mais rápido

Retire os grãos ruins. Coloque o resto em uma panela (não precisa ser de pressão).

Cubra os grãos com água. Deixe cozinhar em fogo alto por 20 a 30 minutos com a tampa destampada.

Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos.

Em seguida, tempere a gosto.

Simples, não? Gostou da dica para preparar lentilha mais rápido? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. O Metro World News é um jornal gratuito e para nos ajudar a continuar fazendo nosso trabalho, basta que você compartilhe nossas matérias!

LEIA TAMBÉM