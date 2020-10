Pesquisa desenvolve gel para produção de alimento em impressora 3D

Um grupo de pesquisadores desenvolveu um gel à base de amido que podem ser usados como ‘tinta’ para a produção de alimentos com impressoras 3D, segundo informações da Agência Fapesp.

O trabalho vem sendo desenvolvido há dois anos e os primeiros géis desenvolvidos, ainda em um projeto anterior, eram com amido de mandioca modificado. Com a aplicação de novos métodos também foi possível obter gel à base de trigo com textura ideal para impressão de comida.

Os géis com amido modificado podem ser usados para imprimir alimentos e tem o potencial de ajudar a combater a fome no mundo, mas os pesquisadores querem estender essa descoberta também para produzir cápsulas de remédios ou alimentos com ingredientes que, além de nutrir, tragam benefícios à saúde.

A descoberta faz parte de um trabalho conjunto entre pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP), da Ecole Nationale Vétérinaire Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes Atlantique (Oniris) e do Institut National de la Recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), da França, e foi divulgado na revista Food Research International.

Veja o vídeo publicado pela agência Fapesp sobre a impressão de alimentos: