Os signos do zodíaco que podem se envolver em amores complicados

Durante o fim de outubro e início de novembro alguns signos do zodíaco estão mais propensos a se envolver em romances complicados que podem trazer algum tipo de tensão na vida amorosa. Confira quais são:

Áries

Pessoas do passado podem voltar a fazer parte da sua vida amorosa ou pensamentos. Neste momento, a vida pede que tudo o que é tudo o que é tóxico seja deixado para trás e que o perdão o ajude a seguir em frente. Este é o momento de ser receptivo e tratar dos assuntos do coração com consciência.

Gêmeos

Triângulos amorosos ou sentimentos por pessoas que não estão disponíveis surgem sem prévio aviso. Chegou a hora de ser mais reflexivo e paciente para encarar os interesses amorosos, visando oportunidades com pessoas compatíveis e que realmente podem se entregar a um relacionamento.

Escorpião

A vida amorosa pede reflexão e atenção com aquilo que as pessoas realmente podem entregar em um relacionamento; lembre-se que nem tudo o que brilha é ouro. Esteja atento as novas oportunidades ou a aproximação do parceiro, mas não se esquece de dar ouvidos a intuição também.

Peixes

Alguém do passado ou os pensamentos em amores que já não estão mais ao seu lado podem fazê-lo se sentir frustrado. É importante se libertar de mágoas e buscar a verdadeira raiz dos seus sentimentos, se conectando com estas questões e resolvendo-as para seguir em frente.