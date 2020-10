Os signos solteiros que devem ter calma nos novos relacionamentos em novembro

Alguns signos do zodíaco que estão solteiros podem ter diversas oportunidades na vida amorosa durante o novembro de 2020. No entanto, é melhor que eles levem as coisas com calma.

Áries

Pessoas tentam voltar para a sua vida, mas aqueles que o fizeram mal não terão chances facilmente. De todas as formas, as aventuras com interesses já conhecidos podem acontecer e você se entusiasma com novos inícios. No entanto, este é um período de autoconhecimento e as oportunidades verdadeiras no amor ainda podem demorar.

Virgem

Um relacionamento próspero pode ter inicio, mas deve ser levado com calma até que os sentimentos fiquem mais claros. Os medos e inseguranças podem impedi-lo de ver as coisas claramente e é preciso desapegar deles para não se autosabotar. Ouça sua intuição e evite focar apenas no que é negativo.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Quando você já não quer mais uma coisa, ela pode se manifestar novamente. Mesmo assim, uma nova oportunidade também pode surgir, primeiro como uma amizade e depois evoluirá para algo mais. Uma mudança chegará e trará transformações inesperadas. Lembre-se que um relacionamento sério pode acontecer futuramente, mas agora é preciso ter calma evitar controlar tudo para não assustar a pessoa.

Sagitário

Relacionamentos surgem com desconfianças e impedimentos, que podem ser ainda maiores em nossas cabeças. No entanto, a comunicação aumenta e novas conexões podem se desenvolver mesmo com os desafios. É importante pesar os pontos que você acha importante e investir apenas naquilo que transmite certeza. É melhor ir com calma e deixar que a relação se desenvolva livremente.

Peixes

Você é observado por pessoas e sabe; notícias sobre isso chegarão e podem ser amores do passado. Esta experiência possivelmente virá acompanhada de dúvidas e desconfianças. É preciso não se desgastar emocionalmente por se sentir preso; o novo está a um passo de você.