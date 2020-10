Dicas nutricionais para mulheres com mais de 40 anos que querem ficar em forma

Ter um corpo perfeitamente saudável é o sonho de muitas mulheres, especialmente quando você tem mais de 40 anos.

Nessa idade, seu corpo não é tão ativo como costumava ser. Então tenha mais cuidado com o que você come e o tipo de vida que você leva.

No entanto, não é impossível estar em forma e saudável depois de uma certa idade avançada. Com algumas dicas de nutrição e estilo de vida, você pode ter um corpo perfeito.

Dicas nutricionais para ficar em forma se você tiver mais de 40 anos

Coma no café da manhã

De acordo com o portal Nueva Mujer, o café da manhã é essencial, pois o metabolismo do nosso corpo diminui 2% a cada década.

Comer no início do dia funciona de mãos dadas com seu metabolismo que está no seu auge pela manhã e estimula a atividade física.

Além disso, as mulheres que tomam café da manhã perdem mais peso e permanecem nesse processo de forma mais eficiente em comparação com aquelas que seguem uma dieta low-carb e que podem recuperar os mesmos quilos perdidos em alguns meses.

Pratique exercícios

Embora seja difícil perder peso ou mantê-lo depois dos 40, não é impossível.

Além disso, problemas como dor nas articulações, dor nas costas e outros desconfortos não devem impedi-lo de iniciar o exercício, porque nessa idade essas doenças ainda não são aguçadas, a menos que você tenha um histórico de lesões que se conectam às atividades.

Qualquer tipo de exercício pode ser projetado para você e seu corpo. Um treino de 30 minutos dá ao seu metabolismo o impulso que você precisa.

Você não precisa se matricular em uma academia porque simples agachamentos ajudarão a tonificar e perder peso certas áreas do seu corpo, fortalecer seus ossos, manter o equilíbrio e também evitar lesões, que se tornam mais importantes à medida que envelhecem, especialmente nas mulheres.

Tome cálcio e vitamina D

É importante manter seus ossos fortes. Então, para estimulá-los, você pode tomar vitamina D e cálcio. Alimentos como salmão e leite são ricos nesses dois nutrientes. Você também pode optar por suplementos, se necessário.

Gerencie seu estresse

Para as mulheres, manter um emprego e cuidar de uma família nem sempre é fácil. O estresse pode causar alterações prejudiciais à saúde no corpo, como diminuição da libido, aumento da pressão arterial e morte celular mais rápida. Isso pode levar a um envelhecimento mais rápido.

Portanto, a meditação pode ajudar a lidar com o estresse e a pressão. Além disso, para manter um ritmo cardíaco saudável, inspire pelo nariz por quatro batidas e exale por oito pelo menos duas vezes por dia ou sempre que se sentir estressado.

Você sabe o que eles dizem: mente saudável; corpo saudável.

Coma proteína

Se você está propenso a mau humor, aumentar a ingestão de proteínas em sua dieta pode ser uma solução mental e física. Comer alimentos ricos em proteínas aumenta os níveis de células que melhoram o humor no cérebro, o que pode ajudar a lidar com a depressão e a memória ruim.

Além disso, também beneficiará sua figura, pois a proteína ajuda na regeneração e fortalecimento dos músculos. Ela também lhe dá mais energia para realizar seus treinos. E, se isso não é suficiente, dá-lhe essa sensação de estar satisfeito, impedindo que você seja tentado a comer algo que você não deveria.